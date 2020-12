Anime

Et je continue ma retrospective de la dernière decennie d'anime avec les titres qui m'ont le plus marqué en 2011.Des titres, qui je le sait seront bien différents de ceux de la majorité vu qu'ont n'y trouvera pas les 3 titres favoris chez les fans d'animation sortis cette année là (Hunter X Hunter, Madoka et Fate Zero) vu que...Je ne les aimes pas. Ouais c'est simple.Pourtant, ça n'empèche pas que 2011 a été une année très riche en grand anime qui m'ont marqué, bien plus que la plupart des années de la decennie.Voici donc ma sélection(sans ordre de préférence)Le retour d'Ikuhara à la réalisation 15 ans après Utena, accompagné par la crème des anciens de la Toei qu'on a vu bosser sur Doremi, Casshern Sins et Heartcatch Precure et une flanqué de grand animateurs et réalisateurs venant des meilleurs studio de la decennie precedentes(principalement Gainax, Gonzo). Une série barré, folle, tordue et dramatique. Bref, un vrai délire comme Ikuhara les fait si bien et surement son oeuvre la plus aboutie (Utena souffre des imperfection d'une première série en solo et les série ayant suivi Penguidrum.Une série d'anime ayant comme thème principal la transidentité à la puberté et traitant du sujet de façon subtile et il me semble assez réaliste surtout pour le japon et l'époque (le manga adapté a commencé en 2002, l'anime se focalise sur la seconde partie du manga, quand le personnage principal est au collège)Rien que ça, ça mérite d'y jetter un oeil, mais quand en plus, on rajoute(Kara no Kyoukai 1, Fate Zero) à la réalisation, ben ça devient une petite pepite.En voici un anime tout mignon qui est exactement le genre que j'aime.Daikichi est un homme de 30 ans célibataire qui va à l'enterrement de son grand père et y apprend que ce dernier avait une fille cachée de 7 ans.Voyant que personne dans la famille ne semble vouloir s'occuper de la petite, il prend la décision de la prendre chez lui.On suit au cours de la série la vie de famille des 2 personnages et c'est adorable!!Par contre, ne lisez surtout pas le manga dont est adapté l'anime, l'auteur est partie sur un délire à la con à la fin de la série et a gâché tout ce qui rendait le manga mignon. La série se suffit à elle même et c'est bien.Très gros coup de coeur pour cette série, un peu le Hikaru no go des années 2010, mais en mieux vu que c'est pour un public plus mature et feminin de surcoit(j'ai une grosse tendance a préférer les série pour filles).Des Matchs épiques, des persos ultra attachants, un triangle amoureux prenant, un chara design a tomber(surement un de mes chara design favori, Chihaya est trop belle), une réalisation de folie (Madhouse et Morio Asaka, réalisateur de Card captor Sakura, Nana et Gunslinger girl).Dernier reliquat du Type Moon des années 2000 (celui que j'aimais) qui se prenait bien moins au sérieux et n'était pas exclusivement réservé à Fate.Carnival Phantasm, c'est juste la meilleure série TypeMoon (loin devant n'importe quelle série Fate), absolument délirante, la série est un must see pour les fan de Fate, Meltyblood ou Tsukihime.En plus, l'episode Fate Prototype ultra epique montre que la réalisation générale est digne de la saga et nous fait rever d'une future adaptation du titre par le réalisateur des OAV, Seiji Kishii, un réalisateur dont je risque de vous reparler vu que c'est surement un des réalisateur hors toei animation que j'ai trouvé le plus doué. Et en fait, je vous en ait déjà vaguement parlé dans la partie précédente, vu que c'est le réalisateur d'Angel Beats.Kore wa Zombie Desuka est un peu un petit plaisir coupable. La série est pas fabuleuse, mais elle est suffisament bonne pour se suivre sans problème, l'intrigue est sympa, c'est très très drole et original et la réal est assez solide pour le studio Deen (qui suite au succes de UBW et Hakuoki était en très bonne forme et a eu un regain au début de la decennie).En fait Kore wa zombie Desuka, c'est un peu le prototype de KonoSuba, le réalisateur et le scenariste sont les mêmes et un paquet d'animateurs sont en commun sur les 2 séries, mais on est face au premier gros projet de ce staff et il y a des imperfections et ça se sent.mais matez moi ça comme c'est drôlePS: en fait, l'op de l'année, c'était Carnival Phantasm(Kore wa était en 2), mais je voulais vraiment vous parler aussi de Kore wa