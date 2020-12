Bonsoir, nouveau top 10 et cette fois on va s'attarder sur les nemesis, pour ceux qui savent pas, un nemesis est un monstre ou personnage qui vous suit souvent voir tout le temps pour vous faire la peau ! Souvent, il est très difficile voir impossible de le tuer, comme on va le voir dans cette liste.10)- L'ubermorphe est un necromorph modifié qui a la capacité de se régénérer en permanence même quand vous appliquez le démembrement tactique. Il vous traquera pendant quelques niveaux du jeu, jusqu'à ce que vous en venez à bout définitivement à la fin du chapitre 10. Il est aussi présent dans le 2 et 3 mais à un rôle beaucoup plus restreint.9)- Le Dahaka est le monstre envoyé pour punir et surtout pourchasser et tuer ceux qui ouvrent par inadvertance les Sables du Temps et qui est un genre de malédiction. Le Prince en est la victime car il a lui même ouvert les Sables du Temps. Il vous poursuivra dans quelques niveaux, le monstre étant invincible, le Prince ne pourra que le fuir. J'aimais beaucoup ces courses poursuites avec la musique grave stylé !- Sorte de mixte entre Kayako de The Grudge et le fantôme de The Ring. Laura est le monstre araignée qui pourchasse Sebastian dans TEW. La creature peut être tuée ou évitée, mais le combat n'est pas simple. Ce monstre me fait toujours autant flipper, et je trouve son design super réussi !7)- Alors j'aurai pu mettre également le docteur fou ou Marta de Oultast 2 mais je préfère mettre lui car déjà c'est le premier qu'on rencontre et surtout il nous pourchasse beaucoup plus que les autres. Rien de plus à dire si ce n'est sa respiration de gorille atroce quand il nous course, et le thème ultra stressant !6)- Tueur en série récurrent de la série Clock Tower, les Scissorman sont des personnages armé de gigantesque ciseaux et qui pourchassent sans relâche les personnages dans les différents jeux. Ils peuvent se cacher et apparaître n'importe quand ce qu'il fait qu'ils peuvent être assez pénible. Mais ça n'en reste pas moins des Nemesis assez marquant qui mérite une place dans ce top ! A noter que dans le 3, il ya même une Scissorwoman !5)- Aussi appelé Tyran, Mr X est une arme biologique dont la mission est de récupérer le virus G. C'est un gigantesque bonhomme avec un chapeau noir et un long manteau qui pourchassera Léon et Claire dans les commissariat et dans une partie du laboratoire. Armoire à glace sur patte, vous pouvez tenter de le neutraliser quelques seconde en lui tirant dessus mais il reviendra à la charge peu de temps après. Il vaut mieux le fuir que gaspiller ses balles.4)- Un personnage très flippant à la 4 ème place, Pyramid Head est un monstre qui comme son nom l'indique possède un triangle pyramidal en guise de tête. Il porte un tablier rempli du sang de ses victimes, ainsi qu'une immense épée, elle aussi recouverte d'hémoglobine. C'est un monstre sinistre qui n'hésite pas à torturer monstre et humain. Il apparaît régulièrement dans Silent Hill 2 comme boss mais vous devrez parfois le fuir. Il ne parle pas mais émet des grognements dans son casque. C'est un monstre terrifiant et un de vos pire cauchemar de joueurs s'en doute3)- Alma Wade est l'antagonisme principal du jeu FEAR et de ses suites. Elle apparaît initialement au joueur comme une petite fille vêtue d'une robe rouge et de long cheveux noir. Elle peut prendre plusieurs apparence, fillette comme adulte. Elle est extrêmement flippante, et brouille l'esprit du joueur avec ses visions de cauchemar. Elle "hantera" le joueur dans tout les jeux de la série, ce qui en fait une des Nemesis les plus marquante de toute l'histoire du JV.2)- Comme si Monsieur X ne suffisait pas, voilà qu'on envoit un monstre encore plus balèze et terrifiant. Il est l'un des monstres les plus terrifiant de toute la série et pourchassera sans relâche Jill dans les rues de Racoon City, quasiment invincible, mieux vaut fuir que l'affronter, il pourra apparaître n'importe quand, ce qui en fait une créature imprévisible et redoutable ! Le nemesis de RE3 a inspiré bon nombre de jeux sortit après qui ont repris le concept de monstre quasi invincible à fuir, même si le concept en lui même ne date pas d'hier.1)- Voilà pour moi le Nemesis ultime dans les JV, le Xenomorphe ! Lui même ! Bien flippant déjà, l'alien ne cessera de vous traquer dans les dédales du vaisseau. Courrez, faite du bruit en tirant avec une arme et la créature débarquera aussi tôt pour vous faire la peau. N'espérez même pas le semet, il vous rattrapera, inutile de lui tirer dessus, les balles ne lui font rien, seul le lance flamme peut le faire déguerpir et encore il reviendra vite à la charge. Vous cachez ne vous offrira pas non plus une sécurité maximale, restez trop longtemps et il finira par vous avoir. Non, il faudra l'éviter à tout prix, si il vous voit, c'est la mort direct. Avec tout ce que je vous ai dit là, il reste pour moi encore aujourd'hui le meilleur nemesis du JV pour l'instant, un perpétuel cache-cache avec la mort !Voilà, j'espère que ce top vous aura plu autant que j'ai eu à le faire, dites moi dans les commentaire quels nemesis vous auriez mis vous ? A la semaine prochaine pour un nouveau top, à plus !r