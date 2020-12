Mangas/Animés

NB : Avec la saison 4 de SNK qui vient de sortir et au cas où vous auriez oublié certains détails, voilà un article qui retrace l'histoire de SNK à partir de l'origine des titans et est garantie SANS SPOIL pour les gens qui ne suivent que l'animé et qui sont à jour dans celle-ci (Saison 1 à la Saison 3).

Cela estompe le harcèlement envers sa famille. La même année il découvre sa sœur inanimée et prend la décision d’élever son fils devenu orphelin, Livaï Ackerman.



Ymir Fritz, jeune fille, venait de recevoir en nouant un mystérieux pacte le pouvoir des titans avec une personne en particulier, ce qui fit d’elle le titan originel lui permettant de changer sa descendance en titans pures.Elle fonda une famille royale en son nom (les Fritz) et donna naissance à 3 filles et créa l’empire Eldia qui régnera sur le monde pendant 2000 ans grâce aux titans.Ymir Fritz trouve la mort d’une façon inconnue laissant ses 3 fillesorphelines. Elle divisa à sa mort son âme en 9, 9 morceaux du titan originel qui a l’aide d’un chemin invisible allait trouver refuge dans un nouveau né eldien.Un morceau d’âme est dédié à la famille royale pour contrôler les 8 autres. Suite à ça, Ymir lança une malédiction sur les futurs détenteurs de son âme qui ne pourront vivre + de 13 ans.-Titan Fondateur-Titan Assaillant(véritable pilier fédérateur)-Titan ...-Titan Féminin-Titan Bestial-Titan ...-Titan Charrette-Titan Cuirassé : véritable brise muraille-Titan Colossal (arme de destruction massive)Après la mort d’Ymir, Eldia déclara la guerre au continent voisin : les Mahr. La famille Fritz, non-sûre de ses amis s’entoura d’une famille qu’elle allait elle-même créer :, soldats à la force dévastatrice contre les titans.Les Ackerman devinrent l’épée et le bouclier du roi.Eldia ne cesse de s’expendre et décide d’anéantir Mahr pour gouverner le monde entier., 145eme roi d’Eldia est dévasté par les erreurs commises par son peuple.Le roi Fritz utilisa le pouvoir du titan originel pour réaliser une exode de masse. Il dirigea la majorité de son peuple sur une île : l’île du Paradis, laissant les 8 familles détentrices de titan sur le continent.Il créa à l’aide de l’originel une armée infinie de titans colossaux qu’il disposa en cercle afin de forger un triple rempart imprenable pour son peuple. Les 3 murs furent nommés :Le roi Fritz trouva une solution pour la rédemption de son peuple. Carl Fritz utilisa le pouvoir de l’originel pour effacer la mémoire des sujets d’Ymir qu’ils soient sur le continent ou sur l’île du Paradis.Seuls furent épargnés les, ces 2 familles dorénavant devenus trop dangereuses sont chassés par les Fritz.La mémoire de ses sujets effacés, il ne reste plus qu’à la famille royale de disparaître sous le nom de laen déléguant le pouvoir à une autre famille qui désormais portera le nom de Fritz.Pour assurer l’héritage de l’originel, le roi Fritz construisit une caverne afin de repérer secrètement le rituel de passation. Une chapelle sera érigée par dessus pour évacuer tout soupçon.Cette année là, l’humanité fut dévorée par les titans et les derniers survivants réussirent à construire un triple rempart pour se protéger contre les titans.Des eldiens, parqués dans les camps Mahr n’abandonnent pas leur foi et ouvrent un culte qui capture une jeune fille Eldienne orpheline et à la rue et lui donne le nom d’Ymir. Son rôle est de s’affirmer comme réincarnation même de la grande déesse.Les autorités Mahr découvrent le culte et déportent ces fidèles sur l’île du paradis.est né le 26 janvier 1948. Sa soeur,est né 3 ans plus tard le 24 novembre 1951. Ensemble, ils vont vivre une enfance très difficile dans les camps d’internement Mahr.Grisha et Faye s’aventurent au-delà du camp sans permission et se font attraper et séparer.. Son père, pour s’assurer que cela ne se reproduise plus, rappelle à son fils les horreurs de son peuple.Un certain Eren Kruger erré du titan assaillant, titan aillant disparu depuis la fin de la grande guerre des titans.Grisha Jaeger devenu jeune adulte, rejoint un groupe clandestin ayant pour but de remettre Eldia sur le trône mondiale. Grâce à un informateur surnommé, il apprend les circonstances de la mort de sa sœur dévorée par des chiens Mahr.Devenu médecin, Grisha rencontrera dans le groupe Dina Fritz, dernière descendante royale restée sur le continent. Elle tombera amoureuse de Grisha et mènera la révolution avec son mari (Grisha).Leur enfant,est né. La même année, de l’autre côté des eaux, leraconte à son fils qu’il soupçonne le roi d’avoir effacé la mémoire de ses sujets.Le jeune Erwin partagera cette hypothèse à l’ecole. Rapidement, l’hypothèse parvient jusqu’à la milice royale qui capturera le professeur (père de Erwin) le torturera, et le tuera. Erwin comprit et se jure de découvrir la vérité sur ce monde., découvre le harcèlement constant que sa famille subit et qu’ils sont obligés de vivre comme des rats. Kenny décide de chasser le véritable roi afin de venger son clan. Voilà que l’épée du roi, se retourne finalement contre lui.Kenny tente d’assassiner le roi mais échoue. Le roi se prosterne devant Kenny le suppliant de le pardonner pour les erreurs de son grand-père. Kenny accepte de servir le roi en redevenant son bras droit et le bouclier des Fritz. (devoir originel des Ackerman)Après que les autorités décident de créer une unité militaire unique composé d’Eldien, qui serviront de réceptacle pour les futurs titans, Grisha et Dina veulent que leur enfant Sieg devienne un membre de cette unité, un guerrier.Subissant la pression constante de son père et ses échecs, Sieg prend le terrible choix de dénoncer ses parents pour éviter une déportation totale de sa famille. (il y a un truc que j'ai envie d'ajouter là mais je préfère me taire pour les fidèles de l'animéDeportés sur l’île du paradis, Dina se voit transformer en titan sous les yeux de Grisha. Lui se voit sauver par un soldat Mahr qui trahit ses collègues et se dévoile être la chouetteIl arrive a la limite de ses pouvoirs et décide deafin de pénétrer le royaume du roi Fritz et lui dérober l’originel pour rendre a Eldia sa grandeur qu’il a lâchement abandonné.Grisha Jaeger mena secrètement une nouvelle vie et se maria àafin d’enquêter sans soupçon le royaume du lâche Fritz.Grisha et Carla ont un enfant qu’ils appellerontGrisha trouva la caverne des Fritz où tous les 13 ans l’originel traverse les générations de la famille royale., dévore son oncle (roi Fritz) afin d’hériter du titan originel.5 nouveaux guerriers sont choisis pour attaquer l’île du paradis et ses resources naturelles : Annie (titan féminin), Reiner (titan cuirassé)et Bertolt (titan colossal) (Oh j'en ai cité que 3 ?convaincd’intégrer le bataillon d’exploration et d’utiliser ses talents afin de combattre la menace qui pèse sur les murs. Sa jeune cousineperd tragiquement ses parents par meurtre et sera recueilli par la famille Jarger.Mahr lance son opération conquête du paradis et envoie ses guerriers sur le territoire du roi Fritz.Arrivée face à Maria, Bertolt est prit d’un vertige terrible et soudain se transforme.Merci d’avoir lu en entier. L'histoire n'a prit en compte que l’animé et non les scans pour ne pas spoil. Les vérités sont donc en fonction de ce qu’on sait en étant à jour dans l’anime. Ah et puis ce résumé ne vient pas vraiment de moi. Certes j'ai retouché certaines parties pour ne pas spoil mais dans l'ensemble je me suis inspiré ici et là pour pondre tout ça. On continue lorsque la saison 4 sera complète.