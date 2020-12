Mon Bordel Perso

Je suis désolé mais nous avons interrompu le stockage de dock Nintendo Switch en UK. Désolé pour l’inconvenient que cela cause. Si vous avez besoin de plus d’informations ou d’assistance n’hésitez pas à contacter un membre de notre support via votre compte.

Bonjour à tous ! Comme vous le savez tous, la fin du monde arrive selon Nintendo le 31 mars 2021 (pour ceux qui suivent les amibros, vous comprenez la référence), avec la disparition du store de Super Mario 3D All-Stars.Mais selon certaines personnes, cette date signifirais la sortie éventuelle d'une Nintendo Switch "Pro" (les guillemets sont vraiment de mise)Ici je ne vais pas faire une liste du père Noël, je vais partir des dernières infos plus ou moins "viable", donc pas supposition genre graphisme 4k native, etcSelon un rapport du média chinois UDN, il parrait que le constructeur aurait rendu visite au fabricant de panneaux taïwanais Innolux Corporation, dans l’optique de remplacer les écrans LCD 720p de sa console actuelle (actuellement fournis par les fabricants Sharp et JDI) par une nouvelle technologie d’affichage Mini-LED, moins gourmande en batterie, et plus précise dans l’affichage de l’image.Mais qu'est-ce que le Mini-LED me direz-vous ? Ces nouvelles diodes, comme leur nom l’indique, sont minuscules. Pour résumer, elles mesurent 0,1 mm en moyenne contre 1 mm pour les LED standard. Dans un téléviseur à LED standard, il existe une limite au nombre de LED que l’on peut utiliser. Donc plus de diodes utilisées et une meilleure qualité d’image par rapport aux écrans LED standards. Mais pour des informations plus pousées, je vous invite à cliquer sur le lien suivant : frandroid Le dock Nintendo Switch est en rupture depuis un petit moment en UK et un utilisateur de Reddit a contacté la compagnie (Nintendo) pour savoir quand ils seraient de nouveau disponibles. La SAV donne une réponse assez inatendu :Deux hypothèses possibles : Avec le covid la production est l'arrêt, ou juste assez pour être dans le pack d'une Switch. Ou Nintendo prépare un nouveau dock pour sa nouvelle Switch. En espérant qu'elle reste compatible pour la première version.J'avais dis que je demandais pas la 4k, mais pas la native ! Pour ceux qui ont la Nvidia Shield TV 2019, depuis Aout dernier, une mise à jour apporte du nouveau pour les capacités d'intelligence artificielle et de deep learning permettant de proposer de la 4K UHD.Avec la mise à jour, il est question d'un upscaler IA avec des contenus en 360p et jusqu'à une définition de 1440p. Le modèle Pro peut en outre prendre en charge l'upscaling pour des contenus vidéo à 60 images par secondeMais celle qui nous intéresse, c'est la mise à jour de l'application Nvidia Games en septembre, qui ajoute l'upscaling 4K 60 fps à GeForce Now.La Nintendo Switch tourne sur un soc Nvidia Tegra X1 custom, qui est un dérivé du soc de la Nvidia Shield. On peut supposer que la Nouvelle Switch utilisera un Tegra X1+ custom, prennent en charge Dolby Atmos et Dolby Vision et le nouveau système d'upscalling «AI-Enhanced» qui peut améliorer la résolution HD à la résolution 4K.Voila ce que je vois arriver de la switch "pro" ! J'attends bien évident une meilleur puce wifi, une batterie de grande capacité, mais également l'écran sans bordure ! Et vous vous attendez quoi ?