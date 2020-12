Bonsoir, nouveau top 10 et cette fois on va parler de DLC ou "DownloadContent" pour les intimes. Souvent, je dois bien avouer que je fais l'impasse sur ce genre de chose car bien trop cher pour ce que c'est... MAIS je me suis parfois laisser tenter par certains qui me faisait grave envie et les voici sans plus attendre.10)- Frustré de pas avoir pus aborder les monts enneigés de l'Himalaya suffisamment. C'est désormais choses faites avec ce DLC qui permet d'arpenter ces étendues glacées. La grande surprise étant bien sûr les Yetis, dommage que le côté survie du début soit pas assez poussé et que les yétis ne soient pas plus balèze que ça..9)- J'ai pas encore fait DS 2 et 3, oui honte à moi mais ils seront fait très bientôt ! Mais pour en revenir à DS, déjà l'entrée du DLC est quasi impossible à trouver sans soluce, donc ça j'avoue c'est relou. Mais sinon, c'est un très BON DLC avec des boss bien balèze dont un qui m'a vallu une cinquantaine d'essai dessus pour en venir à bout... Ce que je trouve dommage cependant, c'est que les zones traversées ne sont pas assez variées, et la dernière zone est franchement pas ouf...- Un DLC qui narre les événements se déroulant un peu avant celui du jeu principal. Encore plus glauque et malsain que le jeu de base, ce DLC m'a marqué surtout pour un personnage en particulier, très barré, pour ceux qu'ils l'ont fait, vous voyez très bien de qui je veux parler x) Son seul défaut est qu'il est vraiment trop cours mais carrément intense !7)- Événement du jeu qui se déroule pendant que Ellie était chez les Lucioles et qui nous explique également comment elle s'est faite mordre. On passe un très bon moment en compagnie de la meilleure amie de Ellie, et les quelques phases de gameplay ou faut chercher des médicaments étaient vraiment cool. Le gros problème est qu'il est trop cours malheureusement...6)- Bon c'est plus un stand alone qu'un véritable DLC mais bon x) Bah, c'est simple, j'ai adoré malgré sa trop grande facilité à tuer les zombies. L'ambiance western version horreur claque grave, et le jeu a une véritable histoire plutôt sympa. En plus de ça, c'est toujours aussi beau et trucider du zombies c'est fun !5)- Peut être un des meilleurs DLC que j'ai pus faire. Burial At See nous permet d'incarner Elizabeth pour des phases plus infiltration que action dans des décors encore une fois magnifique mais surtout livre enfin le mystère qui entourer les anciens jeux, et ça, ça n'a pas de pris !4)- Actuellement en train de le terminer en ce moment, je dois bien admettre que c'est un des meilleurs DLC auquel j'ai jouer. Direction la Haute Égypte après que Bayek découvre que des pharaons mort depuis longtemps sont revenus à la vie. Nouveau terrain de jeu, nouvelles armes et nouvelles quêtes, et surtout les passages dans l'au dela qui claque par leurs DA inspirée et magnifiques. Le DLC a malheureusement peu de nouveautés niveau gameplay mais c'est toujours un gros kiffe et le contenu est très généreux !3)- Oui, aussi curieux que ça puisse paraître j'ai préféré Dawnguard à Dragonborn. Jai été bien plus séduit par cette histoire de vampire et surtout j'ai vraiment kiffé la quête principale que j'ai trouvé bien plus intéressante que DB. Le Cairn de l'âme offrait une zone vraiment classe, et surtout beaucoup de challenge avec des ennemis très balèze.2)- J'avais adoré le jeu de base mais je trouve qu'il manquait un peu d'armes et de boss retors. J'ai été servis avec ce DLC, les boss font parties des plus dur du jeu, sont incroyable et surtout fun à combattre. Mais les zones traversée sont pas en reste avec le cauchemar du chasseur avec sa rivière de sang, ses laboratoires glauques ou encore ce village pluvieux. Le DLC est plutôt généreux et retors, et de nouvelles armes font leur apparition dont certaines incroyable comme l'espèce de scie circulaire. Un DLC absolument génialissime.1)- Impossible de départager les deux tellement je l'ai ai adoré et pour moi yen a pas un mieux que l'autre. Tout d'abord, HOS avec son histoire juste incroyable et sombre et avec l'un de meilleurs perso de tout le jeu, le Maître Miroir que je trouve juste fou tellement il est bien écrit. Et Blood And Wine dont j'ai un peu moins bien aimé l'histoire mais où la map de Toussaint est une des meilleures que j'ai pus voir tellement elle est magnifique et intéressante à parcourir. En plus, quel plaisir d'avoir son chez soi, de pouvoir décorer à sa guise sa maison. Les quêtes sont géniales également, et puis quels aventure ! Pour moi, ce sont bien plus que des DLC mais carrément des jeux complet (surtout Blood And Wine) CD Project ne sait vraiment mais alors VRAIMENT pas foutu de notre gueule. Clairement, ils méritent leur première place.Voilà pour ce top, j'espère qu'il vous a plu ! Dites moi vous dans les commentaires quel DLC vous ont marqué, à Plush !