J'ai précommandé une PS5 sur Amazon et cela me disait que la livraison aurait lieu le samedi 21 novembre donc jeudi je me suis dit que je vais aller faire mes courses pour être tranquille et être certain d'être chez moi puis sait-on jamais si la livraison avait lieu un jour plutôt.Vendredi matin, je regarde le suivi du colis pour me rendre compte qu'on a essayé de me livrer le colis, ce jeudi 19 et bien entendu je n'étais pas là (vraiment fiable le suivi de colis au passage chez Amazon).Ça va faire plusieurs jours que le site me met que la livraison est en attente et le suivi du colis me dit ceux-ci "Une nouvelle tentative de livraison sera effectuée le jour ouvré suivant" sauf que ça fait trois jours et toujours rien, j'ai essayé d'ajouter des informations supplémentaires pour débloquer la livraison mais ça n'a rien changé non plus.Donc je décide de contacter le service client d'Amazon et on me répond que oui c'est bien Amazon qui aurait dû acheminer mon colis mais on m'explique que c'est un autre transporteur finalement qui s'est chargé de mon colis et que c'est quelque chose très rare mais donc ils ne peuvent pas me donner d'informations supplémentaires sur la livraison.Si jamais je n'ai toujours pas reçu mon colis d'ici le 27 novembre, il faut que je les recontacte. On peut prendre les paris recevrais-je oui ou non cette PS5, perso ça sent pas bon