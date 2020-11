Voilà hier j'ai fait un sondage pour élire les 3 meilleurs jeux de la Xbox One MAIS 3 jeux sont à égalité. J'ai déjà le premier mais c'est la seconde place et la 3 ème place qui me pose problème, en effet, Sea of Thieves, Ori2 et Forza Horizon 4 sont tout les 3 à égalité avec 8 votes chacun.



Je vais donc vous redemander de voter entre ces 3 jeux pour pouvoir faire une vrai seconde place et une troisième , merci à tous ! Fin des votes et classement dans 2 heures environ.



- Ori 2 (13 votes)



- Forza Horizon 4 (18 votes)



- Sea of Thieves (4 votes)