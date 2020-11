Univers PlayStation

Ok alors petit post coup de gueule à chaud.Ayant chopé la PS5 aujourd'hui je fais un transfert de mes datas PS4 vers la PS5, tout se passe sans encombres, je vois que la version PS5 de No Man's Sky se télécharge et je me dis que je vais tester ça avec le PSVR comme à son habitude.Déjà une galère pour récupérer les sauvegardes: il faut lancer le jeu en version PS4 ("start" sur l'icône du jeu > version) pour uploader dans le menu du jeu nos sauvegardes, ensuite relancer le jeu en version PS5, un bouton apparaît alors dans le menu et peut les récupérer.Bref une fois tout ça fait, je mets le PSVR, relance le jeu (toujours en mode PS5) et là que vois-je, le jeu ne démarre pas en VR. Et oui, malgré le patch next-gen le jeu n'est jouable avec le casqueet donc version PS4.Donc non, quelle déception, on ne peut même pas profiter de l'upgrade next-gen en VR. Alors est-ce-qu'aucun jeu patché PS5 ne pourra fonctionner avec le PS(4)VR ? Faudra-t-il un PSVR 2 pour faire tourner des jeux PS5 en VR ?