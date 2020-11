Introduction musicale pour vous mettre dans l'ambiance de l'articlePlus de 20 ans après, le célèbre Bandicoot revient dans une suite directe au 3ème épisode. Si au début je m'attendais à un jeu sympa mais peu inspiré... j'ai été bluffé par le travail des studios d'Activision.Crash Bandicoot 4 transcende la formule de l'époque tout en restant fidèle et en ajoutant des mécaniques qui semblent totalement appartenir à la franchise avec des mouvements certes déjà aperçus dans d'autres jeux mais qui fonctionnent vraiment très bien dans ce nouvel épisode.C'est un miracle d'atteindre un tel niveau de fidélité dans un habillage si somptueux avec un contenu aussi riche. Alors qu'on s'attend à affronter le boss final, un nouveau monde apparait, puis un autre, puis encore un dernier histoire de vous mettre à l’épreuve une dernière fois.Malgré les inspirations nombreuses pour les différents mondes (Rayman, Ratchet, Mario, etc...), le jeu a une identité qui lui est propre, des personnages principaux certes sans profondeurs comme dans un Mario mais qui n'ont jamais été aussi drôle dans la série du Marsupial orange. Notamment les méchants comme Cortex et les jumeaux N. Brio qui ont plusieurs passages qui m'ont fait rire.Et pour moi la force de ce jeu c'est qu'il s'assume de bout en bout. A coup de références, de petites insultes de la part des vilains qui m'ont surpris, d'une difficulté grandissante qui ne va pas vous ménager et d'un level design exemplaire dans son genre qui est le Plateformer couloir.Certes c'est un jeu coloré qui ressemble à une belle série d'animation loufoque mais clairement, il ne sera pas à la porté de n’importe quel gamin d'aujourd'hui, notamment dans les derniers niveaux et surtout pour atteindre le 100%.Le jeu est d'une beauté surprenante, tournant en 60 images par secondes et variant les mondes et les lieux pour mettre en avant tous le formidable travail fait sur les décors, me permettant d'habiller cet article avec de jolis photos. De beaux skins sont à débloqué pour ceux qui bravent les challenges du jeu. Bravo également aux studios pour avoir proposer un bestiaire aussi varié et cohérent avec chaque monde.La musique aussi est d'un excellent niveau. Il y a autant de musiques que de niveaux. Et ça va même plus loin, la musique se permettant de changé en fonction de la parcelle de niveau, des situations et des niveaux bonus avec souvent des petits rappel à des passages de musiques des premiers Crash.Mention spéciale aux crédits de fin qui m'ont vraiment fait rire de bout en bout et à la scène post-credit une fois le 100% atteint qui sera une belle récompense pour les fans.Vous l'avez compris, pour moi cet épisode est une grosse réussite à tous les niveaux et avec du vrai challenge dans un Plateformer 3D AAA, trop rare de nos jours. L'un de mes coups de cœur de 2020. Si avant de commencer le jeu, j'avais une toute petite préférence pour les modèles 3D des personnages de la N.Sane Trilogy sortie en 2017 sur PS4, Ils sont maintenant à mes yeux, franchement vieillissant tant les nouvelles versions sont réussies. Seul reproche que j'ai à faire, un 106% (oui) beaucoup trop difficile à atteindre et en essayant, on découvre des problème de hitbox avec le décors qui ne nous permettent pas toujours de rusher le niveau avec tous le skill acquis après des heures et des heures de jeux.