Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, j'avais un peu parlé du film "Commando Ninja" dans mon blog ( https://www.gamekyo.com/blog_article418610.htm l et https://www.gamekyo.com/blog_article429066.htm ). Le réalisateur Ben Combes donne des nouvelles et vient de lancer une campagne Kickstarter pour financer la suite !La page Kickstarter du projet avec toutes les explications et stretch goal en anglais (oui j'ai la flemme de traduire ou de faire un article plus approfondi)Le court métrage préquel au 1er Commando Ninja (sous titre fr dispo) "HOPKINS" mit en ligne il y a quelques joursEt pour voir le 1er filmEn version françaiseEn version internationale (anglaise), avec la possibilité de mettre des sous titres dont le françaisSource : https://www.facebook.com/bencombes1986/