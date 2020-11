Dreamcast

Megavolt85 du forum dreamcast-talk a porté les versions Atomiswave de Metal Slug 6 et King of Fighters XI sur Dreamcast. Le moddeur affirme au passage que l'on peut porter tous les jeux de ce système arcade sur la console à spirale de SEGA.

Écrit par Frédéric Gechter

Metal Slug 6 :King of Fighter XI :Samurai Shodown VI :NeoGeo Battle Coliseum :Knights of Valour The Seven Spirits :Et pleins d'autres :