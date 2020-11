Les notes Assassin's Creed Valhalla



Daily Star 20/20

GamingTrend 20/20

Warlegend 20/20

Tendancedujeu 20/20

Gamersheroes 19/20

Gameinformer 19/20

Geeksand 19/20

Jeuxvideo.com 18/20

Gamesradar+ 18/20

PCGamer 18/20

Critical Hit 18/20

Hobby consolas 18/20

Ragequit 18/20

PressStart 18/20

Stevivor 18/20

Attackofthefanboy 18/20

AOTF 18/20

Actugeekgaming 18/20

ImpulseGamer 18/20

Twinfinite 18/20

Gamingbolt 18/20

Darkstation. 18/20

Game Rant 18/20

Le joueur 18/20

GamerMag 18/20

InvasionPC 18/20

GamerGC 18/20

Geekbecois 18/20

GamerEscape 18/20

N.Gamz 18/20

Gamersky 18/20

Gamalive 18/20

Heypoorplayer 18/20

Areajugones 18/20

Noisypixel 18/20

Digitallydowloaded 18/20

Dualshockers 18/20

Thegamer 18/20

God est un geek 18/20

Actugaming 17/20

Wccftech 17/20

CaroleQuintaine 17/20

Jeuxactu 17/20

4weareGamers 17/20

Meristation. 17/20

Multiplayer 17/20

IGN Italia 17/20

Tryagame 17/20

Mond"Xbox 17/20

GryOnline 16/20

Windows Central 16/20

Everyeye 16/20

TrustedReviews 16/20

Comicbook 16/20

PSX Sense. 16/20

Sileconera 16/20

PSU 16/20

Cogconnected 16/20

Hardcore gamer 16/20

The Digital Fix 16/20

PlayStation Universe 16/20

GameBlog 16/20

Cubed3. 16/20

Gamespot 16/20

M3.IDG 16/20

Branchez-vous 16/20

BD 16/20

Spielpkunt 16/20

VGC 16/20

Avis fiables 16/20

Pxlbbq 16/20

IGN 16/20

Gamereactor 16/20

Gaming Age 16/20

JVFrance 16/20

Numerama 16/20

Millenium 16/20

Gamer.nl 16/20

Sitegeek 16/20

Merlin'in Kazani 16/20

Powerlimited 16/20

Spaziogames 16/20

Shacknews 16/20

Gameskinny 16/20

Clubic 16/20

Jeuxvideo.live 15/20

Itavisen 14/20

Turbo.on 14/20

CGMagazine 14/20

ScreenRant 14/20

Gamestar 14/20

Usgamer 14/20

Gamepro 13/20

Worth Plating 13/20

Destructoid 13/20

PlayCentral 12/20

Gadgets 360 12/20

GameRevolution 10/20



Moyenne générale : 16.64/20





Les +

Un gameplay réutilisé mais étoffé intelligemment

Immersion incroyable

Traitement historique de la mythologie nordique

Des combats plus brutaux et satisfaisants

OST à écouter et réécouter

Contenu ultra généreux

Le grand retour de la lame secrète

Des efforts sur la mise en scène et les dialogues

l'Angleterre et la Norvège, superbement modélisées



Les -

Beaucoup de petits bugs

Modélisation des visages et des animations est parfois en dessous

L'IA alliée et ennemis encore aux fraises par moments