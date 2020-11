Hello Gamekyo,Nous sommes à 10 jours du lancement de la PS5 et de Demon's Souls. J'ai conscience que ce dernier sera beaucoup moins long et profond qu'un Bloodborne, je reste persuadé que cette expérience va être grisante.Un article hommage à Bloodborne ici qui est pour moi le meilleur jeu de la génération dont je ne me suis toujours pas remis avec un univers qui m’habite encore.Un rêve du chasseur apaisant dans un jardin gorgé de fleurs, de pierres tombales et habité par une poupée qui apporte plus de chaleur humaine que n'importe quel autre être vivant de ce monde.Des décors sombre, glauque et gigantesque du cauchemar. Les musiques inquiétante et épique accompagnant les combats contre ces êtres assoiffé de sang, laissant croire à la présence des grands anciens observent l'affrontement.Le level-design crédible et ingéniaux, liant ces lieux labyrinthique, chaotique et sauvage...Le gameplay viscéral et stressant qui ne te laisse aucun répit. C'est chasser ou être chassé.Un sens du détail rarement vu dans la construction d'un univers vidéoludique, l'histoire cryptique des lieux et des personnages, riche en significations et en secrets...L'ambiance mystique et dérangeante de ce monde "Lovecraftien" rempli de mystères et de chants religieux antiques. Une ville gigantesqueCe jeu a marqué à jamais ma vie de joueur, m'a fait comprendre beaucoup de choses sur la création d'un univers et m'a ouvert à l’univers de Lovecraft, de la Drak Fantasy et des Souls.Je vous laisse sur deux vidéos. L'une présente 136 secrets que vous avez sans doute raté en faisant le jeu, l'autre est en Français et selon moi un immanquable pour tous les gens ayant aimé le jeu.