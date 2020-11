Bonsoir, la question paraît conne et elle l'est sûrement mais j'aimerais savoir comment ouvrir les cadenas dans ce putains de jeu ? Donc oui, il faut trouver la bonne combinaison de lettre mais y a aucun indice, je comprends pas, faut pas toute les essayer au pif quand-même...



J'ai loupé un truc dans le jeu ? Sérieux je comprend pas comment les ouvrir... Attention je veux pas la solution je veux juste l'astuce pour savoir comment on fait. Un indice svp ?



Je supprime l'article une fois que j'ai trouvé l'astuce