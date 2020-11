Divers

Fin de partie pour Apple TV ! Amazon Fire TV Stick en promo !!! Cliquez cliquez !!!Ouais je poste ça, parce que j'en avais parlé à quelqu'un sur GK et je me souvient plus avec qui ! Bref, ça faisait pas mal de temps que je surveillait la clé Amazon Fire 4K, de temps en temps AMZ faisait des promos, mais elles se font de plus en plus rare (il y a bien eu une baisse pour les client Prime lors du Prime Day mais ca n'a pas durée longtemps)(Si vous ne connaissez pas Keepa pour suivre les évolutions tarifaires des produits)Des tests de la Fire TV Stick 4K (oui je suis un branleur, j’écris aucun blabla ^^)Dans les tests, le journaliste parle d'impossibilité de mettre des appli comme MyCanal, mais maintenant c'est possible de copier l'apk facilement. Après ne vous attendez pas à une Apple TV ou une Nvidia Shield, mais bon à 40 € (et même à partir de 20 €) pour mettre sur une TV secondaire, dans une chambre etc... c'est pas mal.D'autres matos à la con d'AMZ (comme la Fire TV Cube, les enceintes Echo, les liseuses Fire, les sonnettes Ring etc... en promo (consomme !!!)Et passez par les liens sponsorisés, à chaque achat Amazon me donne un paquet de pistaches