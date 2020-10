Les jeux Switch en Cloud Gaming arrivent en Europe : Control U.E. et Hitman 3 en ambassadeurs

Plusieurs fois testé au Japon sans qu'on en connaisse le succès, le mode « Cloud Gaming » de certains gros titres va débarquer en Europe sur Switch, et on a déjà les deux premiers représentants :etLe premier est disponible dès à présent, tandis que le deuxième attendra évidemment 2021, sans savoir si ce sera en même temps que les autres supports (janvier donc).A noter que dans tous les cas, il vous sera possible de tester les jeux gratuitement pendant une courte période afin de vérifier la qualité de votre connexion.