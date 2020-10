Cyberpunk 2077 : la technologie de synchro labiale disponible dans les dix langues

La synchro labiale, ça a parfois été un grand drame dès qu'on sortait de la VO et c'est pour cela que CD Projekt RED a collaboré avec la technologie spécialement dédiée de la boîte canadienne JALI Inc afin d'optimiser drastiquement les performances danscomme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.La technologie en question sera compatible avec les dix doublages du jeu, dont le français avec un petit aperçu à partir de 17:00.sortira le 19 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, sans oublier la petite MAJ PlayStation 5 et Xbox Series X/S en attendant un vrai upgrade en 2021.