Xbox Series S : une longue présentation

On reste du coté de Microsoft avec un nouveau retour sur la Xbox Series S dans le cadre d'une longue vidéo de présentation pour montrer que malgré sa puissance moindre, son architecture spéciale tirée de la Next Gen lui offrira de bien meilleures performances que la Xbox One X, notamment grâce au SSD, et que les principales différences viendront de la résolution.Bien entendu, elle aura les capacités suffisantes pour un boost des jeux rétrocompatibles, comme iciqui pourra faire tourner son multi en 120FPS.Dernier point, et finalement une autre confirmation : l'offre Xbox All Access pour cette console sera de 24,99€ par mois pendant deux ans.