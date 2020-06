FF Crystal Chronicles aura une version gratuite

Histoire d'attirer un maximum de monde sur le remaster de, Square Enix aura la bonne idée de publier non pas une démo mais une version « LITE » sur PlayStation 4 comme sur Nintendo Switch, permettant de profiter gratuitement des 3 premiers donjons du jeu (sur 13), et pas que : si vous avez un ami qui a acheté le jeu complet, vous pourrez le rejoindre en ligne et profiter de la totalité du jeu sans débourser un euro.Cette version Lite sera présentée plus en détails demain, et sortira en même temps que le « vrai » jeu le 27 août prochain en Europe. Rappelons tout de même que malheureusement, aucune version boîte n'est attendue en occident.