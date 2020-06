Pokémon Epée & Bouclier : un trailer et une date pour la première des deux extensions

C'est signé : la première des deux extensions desortira donc le 17 juin, emmenant les joueurs sur la nouvelle île « Isolarmure » pendant que le deuxième morceau attendra plus tard cette année.Dans les deux cas, nouvelles bestioles et nombreux retours sont au programme, dont le duo Florizarre/Tortank (première extension) et les trois piafs légendaires de la 1G (deuxième extension).