Captain Tsubasa de retour sur PC et consoles

Dans son catalogue bien fourni en licence, Bandai Namco vient de ressortirdu placard pour en annoncer une nouvelle adaptation cette année même sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch. Pas de version Xbox One, étrangement, alors que le communiqué concerne également l'occident.Le titre devrait proposer en tout cas un mode carrière et un style résolument arcade, ce qui tombe assez bien puisqu'il n'y a plus vraiment de représentant aujourd'hui sur ce secteur, exception faite du futurque Level-5 a bien du mal à pondre.