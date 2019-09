Les autres vidéos & annonces du Nintendo Direct

Après quelques heures de repos, voici un petit article pour récapituler les principales choses non évoquées dans le fil d'actualité du dernier Nintendo Direct.Les autres annonces :- Un petit trailer pourqui promet d'être l'épisode proposant le plus de variété, avec en bonus un mode multi 4V4 jouable sur un seul écran.- Outre le nouvel épisode en préparation dans les studios de HAL Laboratory, unarrivera aujourd'hui sur l'eShop, totalement gratuit, et jouable à plusieurs.- Chez Focus Home,, c'est pour le 8 octobre, et, pour le 29 du même mois.- La grosse réussite narrativeaura sa version Switch quelque part en fin d'année.- Comme l'indiquaient les rumeurs,aura droit au premier transfert de son histoire avec une arrivée sur Switch le 22 novembre.- L'excellentest dès maintenant disponible sur l'eShop pour 49,99€.- Le studio Hi-Rez a profité du Direct pour annoncer, un nouveau shooter multi qui aura la particularité de rejoindre les rares élus du total cross-play (PC, PS4, One & Switch). Ce sera également le cas dequi arrive « bientôt ».- Une nouvelle démo deest disponible avec cette fois enregistrement de la progression pour poursuivre ensuite l'action dans le produit final (13 septembre).- Pour commencer à profiter de la période Star Wars, Aspyr Media annonce quereviendra sur PS4 et Switch le 24 septembre, suivi dedébut 2020. Dans les deux cas, on aura droit à du online pour la partie multi, et les joueurs Switch bénéficieront d'une option d'aide à la gyroscopie.- A défaut d'un produit neuf, Ubisoft balancera undébut décembre, incluant l'épisode Black Flag (et ses DLC) ainsi que Rogue.- Ivre, Capcom annonce quesera proposé en achat individuel sur l'eShop Switch le 19 septembre.Et du coté du Japon :- Comme pour la 3DS et la PS4, le lancement de(27 septembre) s'accompagnera de la mise en ligne des trois premiers épisodes de la franchise, tous dans leur édition Snes. Malheureusement, rien à signaler du coté de l'occident.- Konami lancera un nouveaucourant 2020 au Japon, exclusivement sur Switch.