La Switch aura aussi ''ses'' Monster Hunter

Tout comme Square Enix, Capcom a fait sa petite session de questions/réponses auprès des actionnaires, où l'éditeur a fait savoir en réponses à quelques interrogations que, évidemment non,n'a aucune chance de sortir sur Switch au regard de son hardware, ce qui permet également de comprendre que l'éditeur ne tentera pas le coup du jeu en streaming comme on a pu le voir avecEn revanche, et face au succès de la machine au Japon comme ailleurs, Capcom ne pourra décemment rester les bras croisés et annonce que la dernière de Nintendo aura également droit à ses épisodes bien à elle, comme on s'y attendait finalement et comme on pouvait le voir à une époque où la série était déjà scindée en deux, entre les épisodes consoles de salon (PS2/Wii) et ceux sur portables (PSP puis 3DS).On en profite pour rappeler que(portage HD du XX sur 3DS) sortira enfin chez nous le 28 août prochain.