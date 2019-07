Un deuxième trailer pour Ys IX : Monstrum Nox

Falcom nous livre un second trailer pour, nouveau chapitre de cette longue saga qui offrira toujours plusieurs personnages jouables (six plus exactement), chacun ayant ses propres talents en fonction de l'opposant, poussant à switcher de l'un à l'autre pour exploiter les faiblesses.L'une des évolutions majeures se fera par un aspect exploration beaucoup plus poussé, aussi bien par l'ajout de nouvelles aptitudes qu'une ouverture à la verticalité.Prévu pour le 26 septembre au Japon, exclusivement sur PS4,n'a pas encore été annoncé en occident même si l'on se doute que NIS America doit déjà avoir un œil sur le sujet.