Officiel : Square Enix a annulé Project Prelude Rune, et fermé le studio Istolia

On était dans le sérieux doute quant à l'avenir du, le projet signé Hideo Baba qui a depuis fait ses valises pour aller on ne sait où, et c'est désormais officiel : Square Enix confirme l'annulation du projet suite à « diverses évaluations » et la fermeture définitive du Studio Istolia qui n'aura tout simplement rien pu produire durant sa courte carrière.Les membres de l'équipe encore en place n'ont pas été licenciés, heureusement d'ailleurs, car tout simplement affectés à d'autres projets de l'éditeur.