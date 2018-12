Game Awards : les autres trailers et annonces

Pour ceux qui ont loupé le show et parce qu'il se fait désormais un peu tard (si on peut le dire comme ça) pour votre serviteur, voici les autres trailers livrés durant les Game Awards, histoire d'être sûr de ne quasiment avoir rien loupé de l'event 2018.signé Annapurna et Simogo (), sorte de jeu d'action rythmique attendu sur Switch pour 2019.de Typhoon Studios, qui selon son créateur ne sera pas un Battle Royale de plus, ni un trip survival, mais un jeu d'aventure probablement très narratif. On ne sait rien de plus.- Tout aussi aventure mais plus survie que narratif (on découvre le quotidien d'un solitaire en communion avec la nature),a eu droit à un premier teaser. Prévu sur PC, avec sous peu un accès anticipé sur Steam.- Très apprécié par ceux qui y ont touché,aura droit à une édition « Ultra Deluxe » prévue pour 2019 sur PC/PS4/One, avec du nouveau contenu, de nouvelles fins et des scénarios inédits.a droit à une nouvelle voiture, la McLaren 570s, disponible de suite. Content ?- Encore de la survie (mais en coop) avecdébutera sa phase de play-test courant 2019., nouveau projet de Hello Games (), fut annoncé. C'est tout mignon, ça change drastiquement du pré-cité, et ça arrivera courant 2019, au moins sur PC.- Nouveau trailer CG pour, mais du gameplay arrive bientôt.- Le hack'n slash en F2Parrivera en avril 2019 sur PS4, One et PC via l'Epic Games Store.aura prochainement droit à une map enneigée, d'ici quelques heures sur PC, et courant janvier sur PS4 & One.- Première présentation de, le prochain jeu des créateurs d'prévu sur PC et PlayStation 4.- Tout comme pour la Saison 2, la troisième partie de la série TVaura sa petite adaptation rigolote, mais cette fois sur PC et consoles (toutes).- Capcom va annoncer un truc surd'ici quelques jours.- Shawn Layden, Phil Spencer et Reggie Fils-Aime ont pris la pause à trois sur scène.C'était beau.