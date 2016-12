Preview Wii U : Mario Kart 8

La version finale proposera de nombreux modes de jeu, à savoir le Grand Prix, les Courses VS, les habituelles Batailles à base de ballons et bien entendu l'indispensable contre-la-montre. L'écran splitté pour quatre joueurs en local sera toujours au rendez-vous même si Nintendo ne passera pas outre les quelques options online, dont les sessions praticables seul devant son écran ou à deux en splitté, tout en rajoutant une « chaîne » Mario Kart TV pour jeter un œil aux meilleurs replay des joueurs du monde entier via le fameux Miiverse, replay que l'on pourra justement sauvegarder après chaque course. Un petit rappel des faits mais il faudra attendre la version finale prévue pour ce 30 mai, malgré les récentes (fausses) rumeurs d'une sortie anticipée, puisque pour l'heure, seul le mode Grand Prix était accessible pour quelques sessions. Même topo concernant le casting où l'on retrouve les habituelles stars de la licence accompagnées de Metal Mario, Bébé Peach, Bébé Daisy ou encore les sept lieutenants de Bowser, mais on ne pourra vous en dire davantage pour le moment. Chacun bénéficiera en tout cas de son choix de karts/motos avec le retour des multiples types de roues et toiles pour former la combinaison qui nous convient le mieux en fonction des niveaux.Les premiers tours de circuits sont en tout cas sans appel sur la partie technique tant le jeu est très beau et s'est surtout bonifié depuis l'E3 2013. L'épisode Wii est loin dans le rétroviseur et on a donc droit à des décors très détaillées avec moult animations en arrière-plan, le tout disponible en 60FPS en solo comme en écran splitté. Du moins à deux joueurs, le titre basculant à 30FPS dès qu'on y joue en local à trois ou quatre, et on peut dire qu'on ressent directement une certaine différence en passant de l'un à l'autre. Toujours pleinement jouable mais moins agréable en somme, même s'il faudra au moins louer les intentions de Nintendo de laisser le plein choix aux joueurs entre ceux qui préfèrent s'éclater à quatre à la maison en jouant du coude, tout en autorisant les sessions online actives et surtout indispensables depuis l'épisode DS.La « grosse » démo mise en avant pour les journalistes offrait pas moins de quatre grands prix, tous accessibles en 50, 100 et 150cc (et jouables à plusieurs), pour un total de 16 courses avec la promesse qu'il y en aura davantage dans la version finale. On trouve donc des décors classiques pour la franchise (et des courses Retro bien modifiés comme il faut) avec néanmoins de belles originalités comme un univers fait de gâteaux/friandises ainsi qu'un temple ou encore un niveau aquatique, d'ailleurs très joli. On sent une fois encore l'envie pour les développeurs de miser sur la variété avec de nombreux raccourcis et surtout une certaine tendance à souvent miser sur les différents types de gameplay en un seul run, à savoir l'habituel bitume, l'aérien, l'aquatique et bien entendu les passages sur les murs (et le plafond) pour donner une nouvelle dimension aux parcours et ajouter quelques passages annexes (raccourci ou juste pour grappiller des pièces), même si manette en main, le gameplay ne sera aucunement bouleverser pour autant. Notons tout de même qu'une petite poignée de courses mettaient toutes ces features de ce coté pour se contenter de parcours dit « normaux » pour les puristes de la vieille époque.Au niveau des items, on retrouve tous les grands classiques de la série avec tout de même quelques nouveautés comme le boomerang que l'on pourra utiliser plusieurs fois sur les concurrents en face de vous. La plante piranha permet elle de se faciliter la vie puisque gobant les ennemis et les pièces jaunes éparpillées autour de vous, ces dernières reprenant la formule déjà vue par le passé, à savoir que plus on a de pièces en poche (maximum de 10), plus notre vitesse est élevée. Et là encore, la moindre attaque reçue vous en fera perdre quelques unes. On signalera que contrairement à de nombreux épisodes, il n'est plus possible d'avoir deux items à la fois, même en maintenant une banane dans notre dos et même en gardant des carapaces autour de nous. Il faudra impérativement d'abord se débarrasser de l'ensemble avant de ramasser un nouveau bonus.Si le titre a suffisamment d'atouts en poche pour nous rendre d'autant plus impatients d'être au lancement le 30 mai, on avouera être un peu déçu des fonctionnalités offertes par le GamePad. Rien n'a en effet changé depuis l'E3 2013 et l'écran ne servira donc qu'à klaxonner (…), afficher la carte et, bien évidemment, de choisir l'option off-TV. Pour ceux qui restent rebutés par la prise en main du pad, notons que le titre est compatible avec l'intégralité des pads Wii & Wii U, comme la Wiimote, le Nunchuck, la Wiimote Plus et les manettes Pro. Dommage tout de même que, probablement pour des raisons techniques, le GamePad ne soit pas l'occasion d'offrir un mode 5 joueurs en local...