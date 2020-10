Cyberpunk 2077 : les consoles old-gen désignées coupables pour le nouveau report Cyberpunk 2077 : les consoles old-gen désignées coupables pour le nouveau report

On revient à nouveau sur le cas du report de Cyberpunk 2077 (10 décembre) et apprenez donc que sur tous les différents modèles qui accueilleront le jeu, ce n'est ni le PC ni les consoles de nouvelle génération (via la rétrocompatibilité) qui posent problème : le jeu est bien finalisé et totalement prêt pour ces supports.



Le report est en fait dû à l'optimisation des « vieilles » consoles, donc PS4 & One (et on imagine surtout les versions « vanilla »), renvoyant à certaines rumeurs sur ce sujet et nous poussant à nous demander si vu le timing, ces versions auraient dû finalement être mises en chantier.



Notez d'ailleurs qu'on n'a encore jamais vu tourner le jeu sur consoles...