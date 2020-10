P.Spencer : le Stick comme solution pour implémenter le service xCloud sur nos TV en 2021 P.Spencer : le Stick comme solution pour implémenter le service xCloud sur nos TV en 2021

Le xCloud a commencé à s'implémenter sur Android mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour envahir le marché et c'est lors d'une interview accordée à The Verge que Phil Spencer a évoqué l'arrivée prochaine de stick (façon Amazon Fire Stick) à brancher sur la TV, afin de pouvoir laisser chacun y connecter sa manette et lancer sa bibliothèque de jeux. Une solution classique, qui ne sera pas toujours obligatoire puisque Samsung compte rendre compatible ses propres TV avec le xCloud dès l'année prochaine.



Notez d'ailleurs qu'il est sous-entendu que les abonnés Game Pass Ultimate pourraient récupérer le Stick gratuitement.



2021 qui sera d'ailleurs très important pour le service avec à la fois la migration des serveurs vers un hardware Xbox Series X, l'implémentation dans Facebook Gaming et plus globalement sur PC, mais aussi la « probable » arrivée sur iOS via une solution trouvée par Microsoft mais encore non dévoilée (la rumeur évoque un accès par navigateur, qui n'aurait donc pas besoin de passer par l'AppStore).



Dernier point sans rapport ou presque : Spencer évoque la possibilité d'un service « Xbox Game Pass Platinum », qui permettrait donc de récupérer à l'avenir une future nouvelle console Xbox sans frais supplémentaires. Cocasse de déjà évoquer ce point mais quelque part, personne ne sera étonné de voir des modèles mid-gen débouler dans 3 ans (ou moins ?).