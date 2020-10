Level-5 a fermé ses branches US, et il n'y a plus de plan de localisation hors Japon Level-5 a fermé ses branches US, et il n'y a plus de plan de localisation hors Japon

Déjà pas en grande forme coté Japon, la situation de Level-5 s'est envenimée aux USA sans que personne ne soit mis au courant jusqu'à aujourd'hui (du moins en dehors des concernés) : selon GamesIndustry et ses sources, l'entreprise a licencié ses quelques dizaines d'employés dans ses deux branches US depuis la mi-2019 sans jamais évoquer ce fait, ne laissant que deux personnes gérer les dernières activités depuis.



Cela explique le silence de l'éditeur à l'international depuis bientôt deux ans, tandis que la seule sortie notable cette année fut le moyen Snack World sur Switch. GamesIndustry rapporte d'ailleurs que Level-5 n'aura actuellement aucun plan de localisation à l'international, laissant entendre que Yo-Kai Watch 4 serait passé à la trappe vu la faible notoriété de la licence aujourd'hui : la branche cross-média ne s'est même pas attardé à sortir les films hormis le premier.



La situation est d'autant plus problématique que dans le cas d'un Inazuma Eleven : Great of Heroes (encore reporté on rappelle), le fait de le sortir sur PS4 en plus de la Switch risque d'éloigner Nintendo sur la traduction et la distribution, et à moins qu'un autre éditeur soit intéressé, il n'est pas impossible que le projet reste au Japon. Si du moins il sort un jour.