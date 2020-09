EA Play x Game Pass Ultimate : c'est confirmé

Autre rumeur confirmée (qui aurait d'ailleurs dû tomber le mois dernier) : le service EA Play intègre désormais l'offre Game Pass sans aucun surcoût.Une aubaine pour EA vu que son service avait un peu de mal à décoller, et toujours une bonne affaire pour les joueurs qui bénéficieront donc en bonus du coffre EA, des réductions offertes, et des versions d'essai de 10h avant le lancement de chaque gros titre.NOTE :- On parle bien de l'EA Play et non du service EA Play Pro, qui lui permet de chopper chaque nouveau jeu dès le lancement.