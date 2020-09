CDPR signe un très bon premier semestre 2020, et assure que CP2077 n'aura plus de report CDPR signe un très bon premier semestre 2020, et assure que CP2077 n'aura plus de report

Le report de Cyberpunk 2077 n'aura finalement pas causé de remous dans les finances de CD Projekt Red qui signe un très bon premier semestre 2020, meilleur que l'année dernière avec un CA en hausse (82 millions d'euros, contre 50 millions en 2019) et surtout 33 millions de bénéfice (+21 millions).



Comme tant d'autres, ça peut remercier la période du Covid-19 où beaucoup de joueurs ont passé le temps en choppant un exemplaire de The Witcher 3 qui continue de se vendre sur tous les supports, même sur Switch où les chiffres sont qualifiés d'excellents, sans oublier le Gwent qui a ratissé plus large en trouvant sa meilleure audience.



Mais c'est maintenant que les choses sérieuses vont arriver et histoire de rassurer tout le monde, on nous indique façon clin d'œil qu'à la prochaine réunion financière (donc dans trois mois), Cyberpunk 2077 sera dans les bacs, preuve que le groupe compte bien cette fois maintenir le lancement en novembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.