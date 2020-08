Halo Infinite : avant le report, MS et 343i ont envisagé la solution du format épisodique Halo Infinite : avant le report, MS et 343i ont envisagé la solution du format épisodique

Profitant de sa présence dans le dernier Animal Talking, Phil Spencer a dû revenir sur l'annonce récente du report de Halo Infinite, évitant de dire si la réaction de la communauté a conduit ou non à cette décision, mais reconnaissant tout de même ouvertement que ça ne ressemblait pas (encore) au projet qu'ils espéraient et qu'il valait mieux prendre davantage de temps.



On apprend tout de même que la période de silence qui a suivi la présentation n'était pas innocente car si 343 Industries a bien accueilli du renfort entre temps, l'impossibilité de rendre le produit pleinement fini (et si possible joli) dans les temps a ouvert la voie à une discussion : miser sur le format épisodique pour la campagne solo. Une solution de secours finalement balayée pour un report total, officialisé 24h après la validation auprès de l'équipe.



Hormis cela, Spencer ajoute que la Xbox Series X sera tout aussi silencieuse que la Xbox One X, et confirme que des annonces fortes vont prochainement tomber concernant le Game Pass.