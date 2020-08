[Rumeur] Xbox Series : les différentes annonces d'août sont toutes reportées à septembre [Rumeur] Xbox Series : les différentes annonces d'août sont toutes reportées à septembre

Nous avions appris plus tôt dans la semaine que le programme Xbox 20/20 avait été annulé pour laisser place à davantage de souplesse dans la communication autour de la Xbox Series X, et éventuelle la Series S même s'il n'y a plus beaucoup de doutes à son sujet.



Et ce que l'on craignait se confirme, du moins selon l'insider Shinobi602, ce qui devait être annoncé ce mois-ci (donc apparemment la Lockhart, le prix des différentes gammes voir un autre point software) attendra finalement septembre, ce qui signifie donc que l'on ne devrait avoir les derniers détails que deux mois avant le lancement. Et quand on sait que selon les bruits de couloirs, Sony joue également la stratégie pour éviter de dévoiler ses prix en premier, on n'a visiblement pas fini d'attendre.



Remarquez, Activision n'a toujours pas officialisé son prochain Call of Duty alors qu'il devrait sortir dans 10 à 12 semaines… Drôle d'année.