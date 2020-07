Final Fantasy VII Remake : la deuxième partie est passée en ''full development'' Final Fantasy VII Remake : la deuxième partie est passée en ''full development''

Trois mois déjà que Final Fantasy VII Remake est disponible et si l'on savait que le chantier de la « deuxième partie » avait débuté avant cela, l'équipe de Tetsuya Nomura vient de déclarer à Famitsu être passé à l'étape du « full développement » avec toujours l'intention de le sortir dans « les plus brefs délais », ce qui êut être un terme très vague selon la provenance.



Mais bref, Square Enix ayant coutume d'annoncer ses projets des plombes en avance, on peut légitimement penser qu'un teaser officiel peut tomber dans les mois à venir, en rappelant que rien n'empêchera l'éditeur de nous refourguer le premier chapitre PS5 avec les améliorations de circonstances, et même sur PC & SX pourquoi pas vu que l'exclusivité sautera en avril 2021.