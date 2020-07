Rockstar : vers un open-world en VR Rockstar : vers un open-world en VR

Même s'il n'a pas été d'un très grand soutien pour le marché de la VR jusque là, Rockstar avait déclaré après le bon succès critique de L.A. Noire VR ne pas en avoir terminé sur le sujet, et quelque chose semble d'ailleurs se profiler du coté de Sydney.



C'est en effet là-bas que réside le studio « Video Games Deluxe » qui a œuvré sur le titre précité, et qui vient de lancer quelques offres de recrutement pour se « préparer sur un projet AAA et open-world en VR pour le compte de Rockstar ».



Maintenant, même si tout est pleinement confirmé, la grande question sera de savoir si l'on aura affaire à un projet inédit, ou une sorte de portage avec compatibilité pour la réalité virtuelle, du genre Red Dead Redemption 2 ou l'increvable GTA V (quand bien même il existe déjà un mod pour les intéressés).