Ikumi Nakamura prévoit d'aller présenter à Capcom un plan concret pour Okami 2

Remarqué à l'E3 2019 lors de sa présentation de Ghostwire Tokyo pour le compte de Bethesda (projet qu'elle a finalement quitté sans que l'on sache pourquoi), Ikumi Nakamura fait de nouveau parler d'elle dans le cadre d'une interview avec IGN Japan, où la créatrice continue de faire part de son intention de lancer un Okami 2 du coté de Capcom.



Ce n'est pas la première fois qu'une suite est évoquée, Nakamura l'avait même déjà fait en fin d'année dernière, mais son souhait devient de plus en plus clair : une fois la pandémie pleinement derrière nous, elle prévoit d'aller rendre visite à Capcom pour leur proposer un projet concret, tout en souhaitant vivement que Hideki Kamiya soit de nouveau de la partie (et ce n'est pas lui qui refuserait vu qu'il veut faire son « 2 » depuis des années).



Avec un Capcom sur une très bonne lancée et une licence qui a peut-être encore son mot à dire (le remaster HD tourne à 1,2 million de ventes), les fans peuvent toujours croiser les doigts.