[Emeutes US] Le Summer of Gaming débutera en retard (+ event Cyberpunk 2077 reporté) [Emeutes US] Le Summer of Gaming débutera en retard (+ event Cyberpunk 2077 reporté)

La routine des reports de show s'installe, en tout cas tant que la situation américaine ne s'améliore pas, et c'est un coup double pour ce début de soirée avec pour commencer l'event « Night City Wire », donc la nouvelle présentation de Cyberpunk 2077, qui n'aura pas lieu ce 11 juin mais à la fin du mois, le 25 juin précisément.



Un show qui devait faire partie du « Summer of Gaming » d'IGN et c'est justement la totalité de l'initiative qui se voit (légèrement) décalé : ça débutera le 8 juin au lieu de ce jeudi.



A ce niveau, on peut du coup se demander si l'EA Play Live est maintenu à la date prévue (11 juin).