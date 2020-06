Charts UK : sur Switch, Xenoblade Chronicles démarre deux fois mieux que l'original Charts UK : sur Switch, Xenoblade Chronicles démarre deux fois mieux que l'original

L'institut Chart-Track dévoile via GamesIndustry son nouveau rapport concernant les ventes UK (de la semaine dernière) avec comme principal morceau la sortie de Xenoblade Chronicles : Definitive Edition qui fait 2 fois mieux que l'original époque Wii, mais néanmoins un peu moins que Xenoblade Chronicles 2 même s'il faut prendre en compte deux choses : ce dernier est sorti en période de noël, et on ne connaît pas la part du dématérialisé qui doit avoir un certain rôle (beaucoup de magasins UK sont encore fermés dû au Covid-19).



Hormis cela, on évoquera les arrivées sur Switch de Borderlands : Legendary Collection (18ème) et Bioshock Collection (22ème) tandis que Minecraft Dungeons brille par son absence, là encore à cause de la tendance dématérialisé ici non comptabilisée. Enfin, cette semaine a marqué les « Days of Play » de Sony (sa fameuse campagne de promo), en atteste le retour de certaines têtes dans le top 10.



1. Xenoblade Chronicles : Definitive Edition (N)

2. Animal Crossing : New Horizons (-1)

3. Call of Duty : Modern Warfare (=)

4. Grand Theft Auto V (=)

5. FIFA 20 (=)

6. Days Gone (R)

7. Star Wars Jedi : Fallen Order (+2)

8. Minecraft (+3)

9. The Last of Us : Remastered (R)

10. PlayStation VR Worlds (+20)