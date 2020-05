Xbox SX : Microsoft précise que les jeux first-party seront dévoilés courant juillet

L'arrivée du déconfinement (plus ou moins) va rimer avec la mise en place du programme Next Gen et alors que chacun y va de son propre show, dont Geoff Keighley qui veut assurer un truc jusqu'en été, Microsoft fait de même en annonçant lequi sera en bref une suite d'event mensuel jusqu'en toute fin d'année, incluant le lancement de la console elle-même.Le premier rendez-vous, on le connaît, c'est ce jeudi 7 mai avec l'Inside Xbox qui mettra l'accent sur les jeux tiers (dont) et diverses fonctionnalités de la console comme le Smart Delivery.Et pour ce qui ressort actuellement du communiqué :reste maintenu pour le lancement de la SX.- Les jeux first-party auront leur propre show en juillet.- Le Project xCloud va continuer de s'étendre dans d'autres pays et sur d'autres appareils, avec d'ici la fin d'année sa réunification avec le Xbox Game Pass.- Les joueurs PC ne seront pas oublié avec pour eux aussi les titres Game Pass dès la sortie (Halo Infinite, Wasteland 3, Flight Simulator…) et de nouvelles annonces à venir.