The Last of Us II : un nouveau trailer demain

On le disait justement hier lors du passage Gold : The Last of Us : Partie II n'a pas vraiment eu l'occasion d'avoir beaucoup de trailers, chose qui suit d'ailleurs avec la nouvelle politique des Dogs qui souhaitent en montrer le moins possible avant la sortie (même si les leaks, tout ça...).



Bref, tout ça pour dire que, justement, une nouvelle bande-annonce sortira enfin demain, à 16h00 précisément, donc soyez présents en évitant d'aller la voir sur les réseaux sociaux vu le degré de risque.