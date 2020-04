Gematsu confirme la compatibilité PlayStation VR pour le futur Resident Evil 8 Gematsu confirme la compatibilité PlayStation VR pour le futur Resident Evil 8

Après VGC, Eurogamer et Dusk Golem, c'est au tour des sources (très fiables) de Gematsu de confirmer les dernières rumeurs du moment, à savoir un Resident Evil 8 pour 2021 et un Resident Evil 4 Remake pour 2022, avec tout de même un ajout de taille : RE8 proposera bien une compatibilité PSVR !



Donc rappel des faits.



Resident Evil 8 :



- Conçu à partir des bases de Revelations 3.

- Première personne.

- Compatibilité PSVR.

- De nouveau Ethan Winters dans le premier rôle.

- Porté sur les hallucinations.

- Développé exclusivement en interne.

- Sortie en 2021 sur PC, PS4, One, PS5 et SX.



Resident Evil 4 Remake :



- Vrai remake et non remaster.

- En chantier depuis 2018.

- Développé en lead par M-Two (soutien de RE3 Remake), en complément du staff interne de Capcom.

- Sortie en 2022 (probablement full Next Gen).