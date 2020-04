Après une surprenante année 2019, The Witcher 3 approche les 30 millions de ventes Après une surprenante année 2019, The Witcher 3 approche les 30 millions de ventes

Dans son dernier rapport d'activité, CD Projekt a causé The Witcher 3 : Wild Hunt et si l'on savait qu'il y avait eu un certain effet avec la série Netflix, on ne s'attendait pas à ce que ce soit dans de telles proportions : juste en 2019, le titre s'est vendu à 6,6 millions d'unités, soit presque le double de l'année précédente.



Ventes de The Witcher 3 par année depuis son lancement :



2015 : environ 9,4 millions

2016 : environ 4,2 millions

2017 : environ 4,4 millions

2018 : environ 3,6 millions

2019 : environ 6,6 millions

Total LTD : environ 28,3 millions de ventes



Rapport par support :



PC : environ 12,4 millions

PlayStation 4 : environ 10,8 millions

Xbox One : environ 4,3 millions

Nintendo Switch : environ 700.000



Vous découvrirez également une infographie ci-dessous pour comprendre les bienfaits du dématérialisé pour ce qui concerne les ventes sur la longueur (et merci les nombreuses promos surtout).



De quoi en tout cas comprendre pourquoi CDPR ne compte pas abandonner cette licence, ayant récemment confirmé plancher sur un nouveau RPG autour de cet univers (qui ne sera pas un « 4 »). En attendant, les responsables ont pris soin de rappeler que le chantier Cyberpunk 2077 continue de se passer sans encombre malgré le télétravail des employés et qu'on a toutes les chances d'y jouer en septembre prochain.