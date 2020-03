[LEAK] Uncharted 4 et Dirt Rally 2.0 dans le PS+

La chaîne officielle PlayStation Access s'est complètement trompé dans son compteur en diffusant via une vidéo (désormais supprimée) l'identité des deux jeux PS Plus qui pourtant n'arriveront que le premier mardi d'avril, donc le 7.Et ce sera donc cette fois le multi-millions seller, accompagné dequi, hasard, vient justement d'accueillir un nouveau DLC à 9,99€, ajoutant le scénario Colin McRae, 12 nouvelles pistes et quelques bolides.