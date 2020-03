Rétrocompatibilité : Microsoft préfère préciser ses propos sur la Xbox Series X Rétrocompatibilité : Microsoft préfère préciser ses propos sur la Xbox Series X

Entre deux batailles sur les téraflops et la puissance de SSD, l'autre mot d'ordre actuel concernant la prochaine génération de consoles (en attendant qu'on puisse enfin parler « jeux »), c'est la rétrocompatibilité et il faut décidément croire que Sony comme Microsoft ont chacun un peu parlé trop vite.



Car si coté Sony, on nous expliquait un temps que seuls une centaine de titres (PS4) n'avaient été testés pour être prêts lors du launch PS5, la firme a ensuite rassuré pour expliquer que des « milliers d'autres » passeraient par la case validation d'ici-là, donnant bon espoir pour obtenir l'essentiel du catalogue d'une machine à l'autre en période de lancement ou du moins dans les alentours.



Chez Microsoft, c'est du coup l'inverse tout en étant la même chose. Les sous-entendus évoquaient que la totalité des jeux actuels passeraient bien sur Xbox SX dès sa sortie (donc tout ce qu'on trouve déjà sur le Store One actuel, de la Xbox à la Xbox One en passant par la Xbox 360), le compte Twitter officiel préfère préciser que si tout cela sera effectif un jour ou l'autre, l'entreprise préfère maintenant parler de « milliers de jeux jouables au lancement » pour éviter de se faire crier dessus s'il en manque quelques uns à l'appel.



Bref, dans tous les cas, si vous avez sauté la génération actuelle pour x raisons, autant dire que vous aurez largement de quoi rattraper votre retard dès la sortie de ces deux nouvelles machines.