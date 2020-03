Naughty Dog et Craig Mazin (Chernobyl) réunis pour adapter The Last of Us sur la chaîne HBO Naughty Dog et Craig Mazin (Chernobyl) réunis pour adapter The Last of Us sur la chaîne HBO

Du cinéma à la TV, il n'y a aujourd'hui qu'un pas que s'est permis de franchir PlayStation Productions en déclarant que l'adaptation Live de The Last of Us n'ira pas rejoindre les salles obscures comme prévu au départ (Sam Raimi était envisagé pour la réalisation), pour aller directement se poser en format série, s'assurant d'être déjà bien entouré :



Boîtes de production :

- PlayStation Productions

- HBO



Scénario et Producteurs exécutifs :

- Neil Druckmann (Naughty Dog)

- Craig Mazin (série Chernobyl)



Autres producteurs exécutifs :

- Evan Wells (Naughty Dog)

- Carolyn Strauss (séries Game of Thrones et Chernobyl)



Voilà qui fait déjà du beau monde pour un début de chantier dont on n'a évidemment aucune visibilité pour le moment, et PlayStation Productions est déjà assurée d'œuvrer par la suite sur d'autres adaptations télévisées, tout en continuant ses propres films (on rappelle que Uncharted sort en mars 2021).