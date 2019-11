Capcom : une annonce dans les jours à venir Capcom : une annonce dans les jours à venir

Du 21 au 22 décembre se tiendra le Jump Festa 2020 à Chiba, et Capcom fera part de sa présence pour proposer quelques jeux jouables, quatre plus exactement, dont Mega Man Zero/ZX Legacy Collection et Monster Hunter World : Iceborne.



On ne connaît pas encore le troisième (Project Resistance ?) mais une chose importante est indiquée concernant le dernier : il s'agira d'un jeu encore non annoncé pour le moment.



Et vu que la Jump Festa se déroule quelques jours après les Game Awards, et que des rumeurs attestent d'une annonce de Resident Evil 3 Remake… Croisons les doigts comme on dit.