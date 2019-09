Mobile : Nintendo ose la formule à abonnement pour Mario Kart Tour Mobile : Nintendo ose la formule à abonnement pour Mario Kart Tour

On s'attendait à ce que Mario Kart Tour soit un F2P comme les autres niveau monétisation, mais Nintendo avait caché un secret jusqu'à son lancement aujourd'hui même : la présence d'un « Pass Or », ou plus concrètement une véritable formule d'abonnement à 5,49€ par mois (avec 2 semaines gratuites au préalable).



Le jeu reste F2P, mais disons simplement que ce pass magique vous octroiera davantage de récompenses dont certaines exclusives, avec déjà ici Metal Mario, deux karts et surtout le mode 200cc.



Cela reste surprenant, surtout à un tel tarif et on se demande déjà s'il n'aurait pas été plus logique de mettre en place un Pass façon Fortnite & co. Toujours est-il qu'on ne peut encore juger de l'intérêt de la chose vu le gros suivi prévu par Nintendo, dont la fonctionnalité multi. Car oui, actuellement, Mario Kart Tour n'est encore qu'un jeu solo.