FFVII Remake : la jaquette dévoilée [UP2] FFVII Remake : la jaquette dévoilée [UP2]

Square Enix a dévoilé la jaquette du très attendu Final Fantasy VII Remake, légèrement différente selon les territoires et l'on remarquera d'ailleurs le coté bien plus épuré de celle US, en hommage à la box de l'original sur PS1. On rajoute à cela un aperçu du bien joli menu des matérias.



Sortie prévue le 3 mars 2020 sur PlayStation 4.



UP :

- Nouvelles images

- La jaquette PAL n'était finalement pas un fake.