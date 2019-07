Charts UK : Fire Emblem Three Houses signe un excellent démarrage Charts UK : Fire Emblem Three Houses signe un excellent démarrage

En attendant un rapport plus complet, Christophe Dring de GamesIndustry nous annonce que Fire Emblem : Three Houses signe un excellent lancement au Royaume-Uni, le meilleur de la série même, et de loin.



Concrètement, ce nouvel épisode fait :



- Deux fois plus de ventes que Fire Emblem Awakening à sa sortie.

- Deux fois plus de ventes que Fire Emblem Fates (les deux versions combinées).

- Deux fois plus de ventes que Wolfenstein : Youngblood (n°2 du classement).





Le classement temporaire, qui sera mis à jour dans la journée :



1) Fire Emblem : Three Houses (N)

2) Wolfenstein : Youngblood (N)

3) Crash Team Racing : Nitro Fueled (-2)

4)

5)

6) Marvel Ultimate Alliance 3 (-4)

7)

8)

9)

10)